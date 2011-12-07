За день в Казани под машину попали два юных велосипедиста

За минувшие сутки, 22 июля, в Казани на дорогах было зарегистрировано 181 дорожно-транспортное происшествие, из них пять с пострадавшими. Пострадали два велосипедиста-подростка, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, около четырех часов дня водитель «Субару» напротив дома № 50 по улице Журналистов совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая, не спешившись, пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП она получила раны лица, грудной клетки, локтя и предплечья и сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи девочку отпустили для лечения домой.

В этот же день, около 23 часов автоледи на автомобиле «Хундай» на улице Декабристов совершила наезд на 16-летнего велосипедиста, который тоже решил пересечь дорогу не спешившись, да еще на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП велосипедист получил ушиб колена, после оказания медицинской помощи отпущен из больницы.

Всего за день за нарушение правил к ответственности привлекли 660 водителей и 155 пешеходов, 11 автомобилистов были задержаны с признаками опьянения.