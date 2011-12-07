В Татарстане мама вместе с 4 детьми не смогла самостоятельно спастись из задымленной квартиры

21 августа в Альметьевске могла случиться трагедия. Ранним утром в одной из квартир пятиэтажного дома начался пожар. Хозяйка вместе со своими четырьмя малолетними детьми крепко спали, не замечая, что квартира наполняется дымом.

Сообщение о пожаре на единый номер спасения «112» поступило в 04 часа 29 минут. Когда первые пожарные подразделения прибыли по адресу, из окон квартиры шел густой дым. Никого возле подъезда не было, все жильцы спали.

Хозяйку и ее детей – 3 дочек и сына, пожарные нашли в спальне. Их эвакуировали, надев на них маски для дыхания. В ходе тушения выяснилось, что горели вещи в антресоли шкафа в коридоре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.