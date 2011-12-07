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МЧС Татарстана опровергло информацию о сгоревших из-за лесного пожара домах в Лениногорске

Фотографии были сделаны в другом регионе, заверили в пресс-службе.

Распространившаяся по соцсетям информация о лесном пожаре, перекинувшемся на жилые дома в Лениногорском районе Татарстана, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«Сведения, появившиеся в публикациях в соцсетях о якобы имевшем место „переходе огня с леса на несколько домов поселка Верхний Каран Лениногорского района“, являются ложными и ничем не подтверждаются», — говорится в сообщении. 

Фотографии, появившиеся в соцсетях, были сделаны в другом регионе России, подверженном стихийным пожарам в населенных пунктах. В Татарстане случаев перехода огня из леса на населенные пункты не зафиксировано, отметили в пресс-службе. 

Напомним, в сети появились публикации охваченных пламенем домов. Фотографии сопровождались сообщениями о том, что пожар перекинулся на жилые помещения из леса Лениногорского района РТ.

КВ
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