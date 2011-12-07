В Азнакаево сотрудник полиции покончил с собой прямо на рабочем месте

В Азнакаевском районе Татарстана сотрудник полиции свел счеты с жизнью. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«22 августа примерно в 17:30 в отделе полиции МВД России по Азнакаевскому району обнаружен оперуполномоченный с огнестрельным ранением. Сотруднику была оказана первая медицинская помощь и он был госпитализирован в БСМП, где позднее скончался», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, отметили в ведомстве.