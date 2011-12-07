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В Азнакаево сотрудник полиции покончил с собой прямо на рабочем месте

Полицейского госпитализировали, но спасти не смогли.

В Азнакаевском районе Татарстана сотрудник полиции свел счеты с жизнью. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. 

«22 августа примерно в 17:30 в отделе полиции МВД России по Азнакаевскому району обнаружен оперуполномоченный с огнестрельным ранением. Сотруднику была оказана первая медицинская помощь и он был госпитализирован в БСМП, где позднее скончался», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, отметили в ведомстве.

КВ
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