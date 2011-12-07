В Елабуге следователи ищут двух подростков, уплывших на лодке

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома РФ проводит проверку по факту исчезновения двух подростков в Елабуге. 17-летний парень и 16-летняя девушка уплыли на моторной лодке серого цвета купаться от городской пристани 22 августа и до сих пор не вышли на связь.

Как сообщает старший помощник руководителя управления Дмитрий Захаров, сотовые телефоны подростков недоступны, в город они не вернулись. Сейчас следователи проводят комплекс проверок и поисковых мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств исчезновения подростков. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.