В Казани задержали молодых людей, избивших мужчину ради телефона

В столице Татарстана 21 августа сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Зареченский» задержали мужчин в возрасте 25 и 39 лет. Мужчины подозреваются в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По версии правоохранительных органов, преступление произошло вечером 19 августа на берегу Казанки возле Кировской дамбы. Компания молодых людей избила мужчину до потери сознания. На следующий день он обнаружил пропажу телефона стоимостью 12 тыс. рублей.

В полицию обратились медики больницы, куда доставили пострадавшего. В настоящее время подозреваемые задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Похищенное имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.