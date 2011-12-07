В Татарстане ранее судимого мужчину подозревают в двойном убийстве

В 5.00 в экстренные службы поступила информация о двух трупах на территории предприятия по производству сухих смесей в селе Верхние Суыксу в Тукаевском районе. На телах были обнаружены ножевые ранения, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Погибшие 1975 и 1969 годов рождения, оба из села Муслюмово. На место выехал прокурор Тукаевского района Айрат Галимарданов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о двойном убийстве.

Подозреваемый уже задержан — это мужчина 1987 года рождения, житель Мензелинского района. Ранее он уже был судим за убийство.