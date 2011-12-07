В Татарстане завели уголовное дело на мужчину, который избил топором своего собутыльника

Следственными органами СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) на жителя Набережных Челнов, который изрубил топором своего собеседника, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, подозреваемый пригласил к себе на дачу в Тукаевском районе другого мужчину, с которым стал распивать спиртные напитки. Потерпевший на тот момент встречался с бывшей подругой злоумышленника, из-за этого между ними разгорелся конфликт. Мужчина в ярости ударил потерпевшего несколько раз топором, а потом бросил его тело на территории садоводческого товарищества. После этого он позвонил женщине, из-за которой возник конфликт, пригласил ее к себе, заявив, что сейчас он расправится с мужчиной окончательно.

Женщина сразу позвонила родственникам потерпевшего, те приехали на место происшествия и доставили раненого в больницу. Врачи диагностировали у него перелом черепа, челюстей и ребер.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.