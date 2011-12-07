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В Татарстане завели уголовное дело на мужчину, который избил топором своего собутыльника

По предварительным данным, сделал он это на почве ревности.

Следственными органами СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) на жителя Набережных Челнов, который изрубил топором своего собеседника, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, подозреваемый пригласил к себе на дачу в Тукаевском районе другого мужчину, с которым стал распивать спиртные напитки. Потерпевший на тот момент встречался с бывшей подругой злоумышленника, из-за этого между ними разгорелся конфликт. Мужчина в ярости ударил потерпевшего несколько раз топором, а потом бросил его тело на территории садоводческого товарищества. После этого он позвонил женщине, из-за которой возник конфликт, пригласил ее к себе, заявив, что сейчас он расправится с мужчиной окончательно.

Женщина сразу позвонила родственникам потерпевшего, те приехали на место происшествия и доставили раненого в больницу. Врачи диагностировали у него перелом черепа, челюстей и ребер.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.

КВ
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