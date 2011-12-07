Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Набережных Челнах трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа

Мальчик получил тяжелые травмы, но остался жив.

В Челнах трехлетний мальчик упал из окна второго этажа. Ребенок получил ушиб легкого, перелом затылочной кости с гематомой затылочной области. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Мальчик оставался дома с бабушкой. Он играл в своей кроватке, которая стояла возле окна комнаты. Бабушка вышла на кухню, чтобы принести ребенку воды, и уже на кухне услышала плачь. Вернувшись, она обнаружила, что ребенка в кроватке не было, а окно было открыто. Она сразу выбежала на улицу и обнаружила его тело под окнами. Взяв его на руки, она вернулась в квартиру и вызвала скорую.

КВ
Лента новостей