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В Казани женщина на легковушке въехала в машину «скорой»

В результате ДТП пострадали 43-летняя женщина и 35-летний мужчина, находящиеся в автомобиле экстренной помощи.

В Казани женщина за рулем Suzuki SX4 не пропустила «скорую» и столкнулась с ней. Об этом сообщили в ГИБДД по Казани.

По информации ведомства, ДТП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Ломжинская. Автомобиль экстренной помощи ехал на «красный» с включенной сиреной и мигалками. 33-летняя женщина не пропустила машину «скорой».

В результате столкновения пострадали 43-летняя женщина и 35-летний мужчина, которые находились в машине «скорой». Их с различными ушибами доставили в больницу, где им была оказана медпомощь. 

КВ
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