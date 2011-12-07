15-летняя пассажирка получила растяжение связок и закрытый перелом в результате ДТП в Казани

В ГИБДД УМВД России по столице РТ сообщили об аварии, в которой пострадавшие получили серьезные травмы.

Известно, что ДТП произошло накануне в седьмом часу вечера на улице 5-й Зеленой. Тогда управляющая KIA Rio не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и на приличной скорости влетела в Ford Fiesta, за рулем которого был 54-летний водитель.

Так, в результате аварии серьезные травмы получили пассажирки иномарок. 54-летняя женщина заработала сотрясение головного мозга, растяжение шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей челюсти и грудной клетки. А у 15-летней девушки диагностировали растяжение связок шейного отдела позвоночника и закрытый перелом левой ключицы.