На перекрестке улиц Ершова и Новаторов истекавший кровью водитель устроил ДТП

В Казани на перекрестке улиц Ершова и Новаторов произошло столкновение двух иномарок. У одного из водителей оказалось серьезное ножевое ранение.

Как сообщает «Татарстан 24», в стоявшего на светофоре таксиста, который управлял KIA Rio, врезался Chevrolet Lanos. Поначалу виновник ДТП хотел уладить вопрос самостоятельно, не вызывая полицейских. Однако узнав, что сотрудники ГИБДД уже выехали на место происшествия, водитель сел обратно в машину.

По прибытию инспекторов обнаружились неожиданные подробности. Как оказалось, у водителя, управлявшего авто Chevrolet было ножевое ранение. Он получил его за полчаса до столкновения с таксистом. Несмотря на вопросы сотрудников, как он получил сильную кровопотерю, мужчина не отвечал. Рассказал лишь, что ранили его где-то в поселке Кощаково.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что водитель, получивший ножевое ранение, вообще не имел права управлять автомобилем. Ранее его лишили прав за управление транспортом в нетрезвом виде. Мужчину увезли в больницу, куда для выяснения всех обстоятельств также выехали следователи.