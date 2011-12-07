В Елабуге на пожаре спасли 24 человека

По информации пресс-службы МЧС России по РТ, в Елабуге во время пожара, который произошел накануне вечером, спасли 24 человека.

23 февраля в 18.16 сотрудники МЧС получили сообщение, что горит девятиэтажный дом, расположенный по адресу Тази Гиззата, 4.

Пожарные успешно эвакуировали 15 жильцов дома по пожарной автолестнице из окон 7 этажа. Были спасены 24 человека, в том числе 3 ребенка.

В 19.22 было ликвидировано возгорание на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет.