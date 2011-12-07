На казанских дорогах за выходные пострадало трое детей

За прошедшие трое суток (21, 22 и 23 мая) в Казани было зарегистрировано 508 ДТП, из них 16 происшествий с пострадавшими. Восемь пешеходов, велосипедист, четыре пассажира и восемь водителей получили различные травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

В два часа дня 21 мая 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ» напротив дома № 22 по ул. Бичурина сбил 9-летнего пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

23 мая в два часа дня под колесами авто на ул. Максимова оказалась 15-летняя девочка. Как выяснилось, 47-летний водитель автомобиля «Рено», нарушив правила дорожного движения, при повороте налево не уступил дорогу пешеходу. Девочка получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи была отпущена из больницы.

В этот же день, в девять часов вечера, ДТП произошло на ул. Ломжинская. Здесь 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген» также не уступил дорогу юному пешеходу и сбил 15-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП подростков получил различные травмы.

Всего за трое суток к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 2141 водителя и 484 пешеходов. 31 автомобилист был задержан за рулем с признаками алкогольного опьянения.