Подростков из Казани осудят за мошенничество и нападение на прохожих, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с ноября 2019 года по июнь 2020 года 18-летний казанец организовал преступную группу, в которую позже вошли другие подростки.

Все преступления группы совершались по заранее разработанному плану: один из молодых людей подходил к случайному прохожему, провоцировал конфликтную ситуацию, после чего совместно с соучастниками начинал избивать его. Затем подростки похищали мобильный телефон и другие личные вещи потерпевшего.

Кроме того, подростки занимались мошенничеством в интернете. Молодые люди искали объявления на сайтах о продажи дорогой техники, после чего назначали встречу с продавцом.

Во время встречи с продавцами они демонстрировали скриншот, на экране которого был предоставлен поддельный перевод денег за товар. Подростки забирали товар, в то время как продавец, надеясь, ждал поступления денег на свою карту.

В общем они совершили одно разбойное нападение, три грабежа, 33 мошенничества и один раз похитили паспорт.

На группу подростков завели уголовное дело по статьям «Грабеж», «Мошенничество», «Разбой» и «Похищение документов». Все обвиняемые, кроме двоих, признали свою вину — полностью или частично.

Одного из участников группы заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время их дело направят в Советский районный суд Казани.