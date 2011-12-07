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Полицейские Казани нашли девушку, сбившую на электросамокате ребёнка и скрывшуюся с места ДТП

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом голени.

Полицейские Казани нашли девушку, сбившую на электросамокате маленького ребёнка и уехавшую с места инцидента. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по РТ.

Напомним, инцидент произошел 21 мая неподалеку около лицея №35. Девушка, катаясь на электросамокате по улице Ахунова, 10, на скорости наехала на ребёнка. Останавливаться и предлагать помощь мальчику она не стала.

Полицейскими организовали проверку и установили личность 21-летней жительницы Казани. В отделе полиции «Горки» она пояснила, что продолжила движение, потому что увидела, что ребёнок встал с земли. Она подумала, что с мальчиком все в порядке.

В больнице ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом нижней трети голени со смещением.

Сейчас в следственном отделе готовят материал для рассмотрения и принятия процессуального решения. 

КВ
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