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Прокуратура Казани проведет проверку после инцидента с поднятием рабочего на 18 этаж без страховки

Специалисты проверят соблюдение требований безопасности при производстве работ.

Прокуратура Казани проведет проверку после видео, появившегося в социальных сетях. На нем рабочего без подстраховки подняли на высоту 18 этажа.

Напомним, мужчину в контейнере поднимали на стройке у общежития КГЭУ. Он не был оснащен страховочным снаряжением.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности. В случае обнаружения каких-либо нарушений, будут предприняты соответствующие меры реагирования.

КВ
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