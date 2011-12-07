Прокуратура Казани проведет проверку после инцидента с поднятием рабочего на 18 этаж без страховки

Прокуратура Казани проведет проверку после видео, появившегося в социальных сетях. На нем рабочего без подстраховки подняли на высоту 18 этажа.

Напомним, мужчину в контейнере поднимали на стройке у общежития КГЭУ. Он не был оснащен страховочным снаряжением.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности. В случае обнаружения каких-либо нарушений, будут предприняты соответствующие меры реагирования.