Прокуратура Казани проведет проверку после инцидента с поднятием рабочего на 18 этаж без страховки

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Прокуратура Казани проведет проверку после видео, появившегося в социальных сетях. На нем рабочего без подстраховки подняли на высоту 18 этажа.
Напомним, мужчину в контейнере поднимали на стройке у общежития КГЭУ. Он не был оснащен страховочным снаряжением.
Как сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности. В случае обнаружения каких-либо нарушений, будут предприняты соответствующие меры реагирования.