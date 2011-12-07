В Нижнекамске медики скорой едва не потеряли пациента из-за принципиального водителя на BMW

В одном из дворов Нижнекамска водитель BMW не давал проехать машине скорой помощи, перегородив ему проезд. Видео опубликовал очевидец в социальных сетях.

Инцидент произошел 22 июля. Бригада скорой помощи, спеша на срочный вызов, столкнулась с водителем, не пожелавшим уступить дорогу. Более того, у водителя иномарки была возможность выезда задним ходом. Однако тот предпочел оскорблять водителя неотложки.

К счастью, на выезд к больному медики все-таки успели. Сейчас по данному факту проводиться проверка. Управляющему BMW грозит лишение водительских прав.