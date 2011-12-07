В Казани женщину укусил находящийся в купленном винограде скорпион. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

Женщина рассказала, что ягоды были приобретены в одном из сетевых продуктовых магазинов. Адрес торговой точки, при этом, она называть не стала. В посте она написала, что поделилась информацией исключительно в целях предупреждения.

«Будьте аккуратны и бдительны. Никаких разбирательств с магазином не было. Неизвестно, один ли этот „виноградный гость“, либо случаи могут повториться», — написала она на выложенных фотографиях с опасным насекомым.

По кадрам видно, как скорпион слился с цветом винограда. Поэтому заметить его было практически не заметно.

Как сообщает ИА «Татар-информ», жительница РТ была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологическое отделение городской клинической больницы № 7 в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает