В Татарстане рядом с ИК-8 задержали мужчин с арбалетом и стрелой с наркотиками

В Татарстане у исправительной колонии № 8 задержали двух мужчин с арбалетом и стрелой, к которой были прикреплены свертки с наркотиками, сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

К колонии злоумышленники подъехали на машине, в багажнике которой находился арбалет, пластиковая стрела, свертки 9,49 г гашиша и 8,57 г «синтетики». Мужчины хотели перебросить запрещенные вещества на территорию колонии.

Исполнить задуманное они не успели, так как их вычислила служебная собака. Сотрудники УФСИН и полиция задержали нарушителей. Оказалось, что один из них находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

Возбуждено уголовное дело. В УФСИН выясняют, кому из осужденных предназначались наркотики.