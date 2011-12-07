Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Зеленодольском районе РТ задержали 17-летнего вора, укравшего из машины антирадар

В ту же ночь он попытался похитить газонокосилку.

В Зеленодольском районе РТ задержали 17-летнего вора, укравшего из машины антирадар. В ту же ночь он попытался похитить газонокосилку, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

О краже имущества стало известно около часа ночи от сообщения 45-летнего владельца частного дома поселка Васильево Зеленодольского района РТ. Мужчина рассказал, что проснулся из-за шума, а после обнаружил, что кто-то пробрался в его двор и вытащил антирадар из припаркованной там «Лады Весты». 

Так, прочесав окрестности росгвардейцы задержали неопытного вора. Им оказался 17-летний подросток. Он сознался в краже и в попытке похитить из сарая газонокосилку. Теперь в его отношении могут возбудить уголовное дело по статье 158 УК РФ. 

КВ
Лента новостей