В Зеленодольском районе РТ задержали 17-летнего вора, укравшего из машины антирадар. В ту же ночь он попытался похитить газонокосилку, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

О краже имущества стало известно около часа ночи от сообщения 45-летнего владельца частного дома поселка Васильево Зеленодольского района РТ. Мужчина рассказал, что проснулся из-за шума, а после обнаружил, что кто-то пробрался в его двор и вытащил антирадар из припаркованной там «Лады Весты».

Так, прочесав окрестности росгвардейцы задержали неопытного вора. Им оказался 17-летний подросток. Он сознался в краже и в попытке похитить из сарая газонокосилку. Теперь в его отношении могут возбудить уголовное дело по статье 158 УК РФ.