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Оглашение приговора Роберту Мусину перенесли на 21 сентября

Решение по делу главы Татфондбанка должны были вынести 24 августа.

Оглашение приговора экс-председателю правления ПАО «Татфондбанк» Роберту Мусину перенесли на 21 сентября 2021 года, информация об этом опубликована на сайте суда.

Как объяснили ранее в пресс-службе, перенос дела связан с большим объемом уголовного дела. Документы насчитывают более 500 томов. Из-за такого количества материала судья Наиль Камалетдинов перенес оглашение приговора с 24 августа для ознакомления с делом.

Напомним, Роберт Мусин обвиняется по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» с ущербом обанкротившемуся ПАО «Татфондбанку» в 53 млрд руб. Обвинение запросило для него почти 15 лет колонии.

КВ
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