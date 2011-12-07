Оглашение приговора Роберту Мусину перенесли на 21 сентября

Оглашение приговора экс-председателю правления ПАО «Татфондбанк» Роберту Мусину перенесли на 21 сентября 2021 года, информация об этом опубликована на сайте суда.

Как объяснили ранее в пресс-службе, перенос дела связан с большим объемом уголовного дела. Документы насчитывают более 500 томов. Из-за такого количества материала судья Наиль Камалетдинов перенес оглашение приговора с 24 августа для ознакомления с делом.

Напомним, Роберт Мусин обвиняется по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» с ущербом обанкротившемуся ПАО «Татфондбанку» в 53 млрд руб. Обвинение запросило для него почти 15 лет колонии.