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В Татарстане пенсионера осудили за изнасилование 6-летней девочки

Суд назначил ему наказание в виде 12,5 лет в колонии строгого режима.

Жителя Сармановского района признали виновным в совершении преступления по статье насилия над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. 

В 2017 году 66-летний подсудимый заманил свою соседку 2011 года рождения в баню и надругался над ней. В августе 2020 года подсудимый вновь вновь изнасиловал девочку у себя дома. Пенсионер свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. 

Ранее в Татарстане было возбуждено уголовное дело против 43-летнего жителя Лениногорска, который истязал несовершеннолетнюю дочь.

КВ
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