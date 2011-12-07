В Татарстане пенсионера осудили за изнасилование 6-летней девочки

Жителя Сармановского района признали виновным в совершении преступления по статье насилия над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В 2017 году 66-летний подсудимый заманил свою соседку 2011 года рождения в баню и надругался над ней. В августе 2020 года подсудимый вновь вновь изнасиловал девочку у себя дома. Пенсионер свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 12,5 лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане было возбуждено уголовное дело против 43-летнего жителя Лениногорска, который истязал несовершеннолетнюю дочь.