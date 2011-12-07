В Казани поезд сбил насмерть мужчину

В столице Татарстана поезд сбил мужчину, в результате полученных травм он скончался. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла на 23 километре перегона Дербышки Ометьево, около 8 часов вечера.

Машинист поезда попытался предотвратить наезд, нажав на экстренное торможение, а также подал сигнал, но инцидента избежать не удалось.

На данный момент следственные органы проводят проверку.