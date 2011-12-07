В Казани поезд сбил насмерть мужчину

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В столице Татарстана поезд сбил мужчину, в результате полученных травм он скончался. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Трагедия произошла на 23 километре перегона Дербышки Ометьево, около 8 часов вечера.
Машинист поезда попытался предотвратить наезд, нажав на экстренное торможение, а также подал сигнал, но инцидента избежать не удалось.
На данный момент следственные органы проводят проверку.