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В Казани поезд сбил насмерть мужчину

Инцидент произошел на 23 километре перегона Дербышки Ометьево.

В столице Татарстана поезд сбил мужчину, в результате полученных травм он скончался. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла на 23 километре перегона Дербышки Ометьево, около 8 часов вечера.

Машинист поезда попытался предотвратить наезд, нажав на экстренное торможение, а также подал сигнал, но инцидента избежать не удалось.

На данный момент следственные органы проводят проверку.

КВ
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