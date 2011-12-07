В Набережных Челнах годовалый ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа

В Набережных Челнах примерно в 11 часов дня в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки выпал годовалый мальчик. Он облокотился на москитную сетку на 11-м этаже, которая не выдержала его веса. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ребенка доставили в больницу, однако он скончался. На место инцидента выехала зампрокурора Челнов Эльвира Тимирова. Причины произошедшего выясняются.