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В Набережных Челнах годовалый ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа

Мальчика срочно госпитализировали, но он скончался в больнице от травм.

В Набережных Челнах примерно в 11 часов дня в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки выпал годовалый мальчик. Он облокотился на москитную сетку на 11-м этаже, которая не выдержала его веса. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ребенка доставили в больницу, однако он скончался. На место инцидента выехала зампрокурора Челнов Эльвира Тимирова. Причины произошедшего выясняются. 

КВ
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