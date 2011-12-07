В Набережных Челнах, открыв коллектор, от паров сероводорода погиб мужчина

В Татарстане на территории пункта очистных сооружений у одного из садоводческих товариществ Набережных Челнов в канализационном коллекторе обнаружили тело 32-летнего мужчины с признаками отравления парами сероводорода. Об этом сообщила пресс-служба СКР по РТ.

По данным сотрудников Следственного комитета, 17 августа житель Челнов с 30-летним знакомым сняли люк одного из канализационных колодцев. После вскрытия мужчины получили смертельное отравление сероводородом и упали в коллектор. Второго пострадавшего сильным потоком унесло течение.

На данный момент в СУ СКР по РТ проходит проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.