Жители Альметьевска вызвали полицию, увидев, как их сосед пытается избавиться от тела

В Альметьевске соседи вызвали полицию, после того, как увидели изрезанное тело мужчины, от которого пытался избавиться их сосед. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, 19 августа произошла ссора между 38- летним и 65- летними жителями города Альметьевск. В результате ссоры 38- летний мужчина ударил ножом своего знакомого, после чего начал избивать его.

После того, как пострадавший потерял сознание, мужчина вынес его тело за территорию двора. Увидев это, местные жители вызвали полицию и скорую помощь, но в больнице потерпевшему помочь не смогли.

Свою вину 38-летний гражданин уже признал, на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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