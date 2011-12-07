Жителя Татарстана задержали за сбыт более 750 граммов наркотиков

В Альметьевском районе поймали 26-летнего жителя Лениногорска за оборотов крупной партии запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Для соблюдения конспирации подозреваемый снял две квартиры в Альметьевске, в городе, где у него нет знакомых. В одном из помещений он жил, в другом — хранил наркотики для оптовой и розничной продажи. Молодой человек использовал зашифрованные интернет-ресурсы для связи с поставщиками, отметили в МВД РТ.

При обыске в съемной квартире злоумышленника правоохранители нашли более 750 г запрещенных веществ. Там же были обнаружены и изъяты весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны, металлический сейф, а также банковские карты, куда ему приходили перечисления.

По данным сотрудников, еженедельный доход обвиняемого составил около 70 тыс. рублей.

Жителю Лениногорска грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Полиция продолжает расследование.