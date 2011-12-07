ДТП в Татарстане: водитель сломал позвоночник

Авария случилась на дороге Набережные Челны-Сарманово около пяти часов вечер, о чем сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

По версии последнего, водитель легкового автомобиля не сумел справиться с управлением, в результате чего оказался на встречной полосе движения, а после — в кювете. Вдобавок ко всему машина перевернулась.

Водитель серьезно пострадал — медики, прибывшие на место событий, диагностировали перелом позвоночника, после чего увезли в БСМП Набережных Челнов.