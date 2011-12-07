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В Татарстане сразу два автомобиля перевернулись в кювет

Кадрами с места ДТП поделились очевидцы

В Пестречинском районе Татарстана сразу два автомобиля перевернулись в кювет. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы.

Подробности аварии не уточняются. Известно, что инцидент произошел 25 февраля в 7.30 в районе Пестрецов. Очевидцы сообщают об отсутствии жертв.

По словам комментаторов, на ДТП повлияли погодные условия. Правда, одни винят дорожников в том, что те плохо чистят дороги, а другие говорят, что водителям следует соблюдать скоростной режим, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

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