Соцсети: в Татарстане «агент в штатском» попытался оштрафовать безмасочника

В Тукаевском районе РТ «агент в штатском» попытался оштрафовать мужчину на улице, у которого якобы не было маски. Видео инцидента выложили очевидцы в социальных сетях.

Как сообщил автор публикации, конфликт произошел в поселке Круглое поле. По его словам, «агент в штатском» попытался произвести задержание мужчины, когда у того якобы не было маски, или она была не так надета.

На кадрах видно, что неизвестный человек в гражданской одежде предъявляет какое-то удостоверение и что-то требует от мужчины, хватаясь за его ребенка. При этом защищают потерпевшего не только случайные свидетели инцидента, но и сотрудник полиции.