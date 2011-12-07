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Соцсети: в Татарстане «агент в штатском» попытался оштрафовать безмасочника

Неизвестный гражданин накинулся на мужчину с ребенком на руках.

В Тукаевском районе РТ «агент в штатском» попытался оштрафовать мужчину на улице, у которого якобы не было маски. Видео инцидента выложили очевидцы в социальных сетях.

Как сообщил автор публикации, конфликт произошел в поселке Круглое поле. По его словам, «агент в штатском» попытался произвести задержание мужчины, когда у того якобы не было маски, или она была не так надета.

На кадрах видно, что неизвестный человек в гражданской одежде предъявляет какое-то удостоверение и что-то требует от мужчины, хватаясь за его ребенка. При этом защищают потерпевшего не только случайные свидетели инцидента, но и сотрудник полиции. 

КВ
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