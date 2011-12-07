Прокуратура РТ проверит факт вымогательства со стороны заведующей детсадом в Набережных Челнах

После публикации в Интернете переписки фотографа из Челнов и заведующей детским садом, где он работал, организована проверка, сообщает Прокуратура Татарстана.

Дело в том, что руководитель дошкольного учреждения заявила, что фотограф работал «на ее территории» и должен заплатить за это процент.

Женщина написала, что если фотограф с условиями не согласен — может работать дома и приглашать для фотографирования детей к себе. Она пообещала передать коллегам данные о «недобросовестном операторе» и не допустить его в дальнейшем к фотосъемке в садике, если он не выполнит ее требования.

Сегодня, 25 мая, надзорное ведомство пообещало разобраться в ситуации.