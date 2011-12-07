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Татарстанец забил сожительницу стулом до смерти и получил 10 лет «особого режима»

В Верхнеуслонском районе РТ осуждён 62-летний мужчина, избивший до смерти женщину.

В Татарстане перед судом предстал 62-летний житель Верхнеуслонского района. Суд признал его виновным умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает Прокуратура Татарстана.

ЧП произошло 24 октября прошло года мужчина устроил застолье с сожительницей. Вдруг между ними произошла ссора, во время которой мужчина стал избивать женщину деревянным стулом, нанеся многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм спустя сутки женщина скончалась у себя дома.

Суд приговорил татарстанца к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.

КВ
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