Татарстанец забил сожительницу стулом до смерти и получил 10 лет «особого режима»

В Татарстане перед судом предстал 62-летний житель Верхнеуслонского района. Суд признал его виновным умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает Прокуратура Татарстана.

ЧП произошло 24 октября прошло года мужчина устроил застолье с сожительницей. Вдруг между ними произошла ссора, во время которой мужчина стал избивать женщину деревянным стулом, нанеся многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм спустя сутки женщина скончалась у себя дома.

Суд приговорил татарстанца к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.