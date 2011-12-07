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В Казани будут судить мужчину за изнасилование девочки

Мужчина помог девочке спастись от стаи бродячих собак и предложил подвезти ее до дома, но по дороге надругался.

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает Прокуратура Татарстана.

ЧП произошло вечером 29 августа прошло года. По версии правоохранителей, на девочку напала стая бродячих собак. Мужчина, одетый в форму водителя эвакуатора, помог отогнать животных и предложил подвезти ее до дома. Он отвез девочку в лесной массив под Казанью, где, как считает следствие, надругался над ней.

Обвиняемый свою вину не признал. Сейчас он находится под стражей. Дело рассмотрит Приволжский районный суд.

КВ
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