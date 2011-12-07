В Казани за день на дорогах пострадали велосипедист и мужчина на электросамокате

За минувшие сутки, 24 мая, на казанских дорогах произошло 166 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими. За день под колеса авто попали велосипедист и мужчина на электросамокате, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, ДТП произошло в пять часов вечера на ул. Короленко. 33-летний водитель автомобиля «Киа» выезжал с прилегающей территории дома и совершил наезд на 41-летнего пешехода, который ехал на электросамокате по тротуару. В результате ДТП мужчина получил различные травмы.

В этот же день, в девять часов вечера на ул. Адоратского водитель «Киа», нарушив ПДД, не выбрал безопасный боковой интервал и сбил 25-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части. Молодой человек получил растяжение связок правого коленного сустава, ушиб правого бедра. После оказания медицинской помощи его отпустили из травмпункта.

Всего за сутки за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 728 водителей и 111 пешеходов, пять автомобилистов были задержаны с признаками опьянения.