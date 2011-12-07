В Зеленодольском районе водолазы ищут пропавшего мужчину

24 мая в пять часов вечера поступила информация о том, что на острове Большой Зелёный возле поселка Васильево в Зеленодольском районе Татарстана пропал 74-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники полиции и кинологи уже приложили все усилия к поиску пропавшего. Появилась версия, что он утонул, хотя лодка его оказалась на месте. На место происшествия прибыли инспекторы ГИМС и спасатели. Сегодня утром, 25 мая, к поисковым работам подключились и водолазы ЗПСО №2 из Казани. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.