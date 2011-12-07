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На казанца, который обещал взорвать гранату в квартире, завели уголовное дело

Мужчина подозревается в угрозе применении насилия в отношении представителя власти.

Следственными органами СКР по РТ в отношении 44-летнего казанца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, утром 25 июня к казанцу, проживавшему на ул. Зорге, прибыли судебные приставы, но мужчина со своей сожительницей закрылся в квартире и пообещал взорвать гранату. Когда сотрудники правоохранительных органов проникли в жилье, гранаты они не обнаружили, а самого злоумышленника задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, уточнил Шептицкий. Расследование продолжается.

КВ
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