На казанца, который обещал взорвать гранату в квартире, завели уголовное дело

Следственными органами СКР по РТ в отношении 44-летнего казанца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, утром 25 июня к казанцу, проживавшему на ул. Зорге, прибыли судебные приставы, но мужчина со своей сожительницей закрылся в квартире и пообещал взорвать гранату. Когда сотрудники правоохранительных органов проникли в жилье, гранаты они не обнаружили, а самого злоумышленника задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, уточнил Шептицкий. Расследование продолжается.