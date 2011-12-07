В Бугульме из окна третьего этажа выпал трёхлетний ребёнок. ЧП произошло 24 июня около 21.30, сообщает Прокуратура Татарстана. С тяжелыми травмами головы его срочно доставили в Бугульминскую ЦРБ.

По предварительной информации, ребёнок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. В этот момент дома он был с отцом, а мама со старшим сыном находилась в отъезде. Прокуратура уточняет, что семья на профилактических учётах не состоит.

На место ЧП выезжал прокурор города Артем Кривоносов. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится проверка.