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В Казани мужчина забаррикадировался в квартире и угрожает взорвать гранату

Казанец закрылся после того, как в нему пришли приставы с судебным постановлением.

В Казани на улица Рихарда Зорге, в доме№ 77 мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщает Прокуратура Татарстана. Информация поступила 25 июня в 11.30.

К мужчине пришли приставы с судебным постановлением: он должен был вывезти мусор из квартиры и провести её санобработку, но он отказался их впускать, а после стал угрожать взорвать жилище.

Прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов уже выехал на место. Обстоятельства инцидента выясняются, уточнили в надзорном ведомстве.

КВ
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