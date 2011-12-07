В Казани мужчина забаррикадировался в квартире и угрожает взорвать гранату

В Казани на улица Рихарда Зорге, в доме№ 77 мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, сообщает Прокуратура Татарстана. Информация поступила 25 июня в 11.30.

К мужчине пришли приставы с судебным постановлением: он должен был вывезти мусор из квартиры и провести её санобработку, но он отказался их впускать, а после стал угрожать взорвать жилище.

Прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов уже выехал на место. Обстоятельства инцидента выясняются, уточнили в надзорном ведомстве.