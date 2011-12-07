В Казани произошло ДТП с участием трех машин: травмы получила пятилетняя девочка

В Казани за минувшие сутки, 24 июня, было зарегистрировано 141 ДТП, из них одно происшествие с пострадавшими, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Около семи часов вечера 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Каптюр» напротив дома №119 по ул. Мамадышский тракт не рассчитала безопасную скорость, не учла дистанцию и врезалась в автомобиль «Рено Сандеро» и автомобиль «Пежо», которые стояли на дороге из-за того, что ранее врезались.

В результате ДТП пострадали водитель «Рено Каптюр» и 5-летняя пассажирка автомобиля «Рено Сандеро».

Всего за день за нарушение ПДД к ответственности привлекли 904 водителя и 151 пешехода, шесть автомобилистов были задержаны с признаками опьянения.