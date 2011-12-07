В Казани на акватории «Волжской гавани» загорелся катер

В Казани на акватории яхт-клуба «Волжская гавань» загорелся катер. Инцидент случился 23 июля около полуночи. Об это сообщает ГУ МЧС по РТ.

Пожарное подразделение прибыло на место спустя 16 минут и начало тушить пожар.

Возгорание произошло на катере марки DoraI 295 Prestancia. Пожар был полностью ликвидирован в 23:34 на площади 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Всего для ликвидации последствий пожара привлекались от РСЧС 26 человек и 6 ед. техники, в том числе от МЧС 18 человек и 4 ед. техники.