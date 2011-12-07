Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани на акватории «Волжской гавани» загорелся катер

Пожар ликвидировали.

В Казани на акватории яхт-клуба «Волжская гавань» загорелся катер. Инцидент случился 23 июля около полуночи. Об это сообщает ГУ МЧС по РТ.

Пожарное подразделение прибыло на место спустя 16 минут и начало тушить пожар.

Возгорание произошло на катере марки DoraI 295 Prestancia. Пожар был полностью ликвидирован в 23:34 на площади 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Всего для ликвидации последствий пожара привлекались от РСЧС 26 человек и 6 ед. техники, в том числе от МЧС 18 человек и 4 ед. техники.

КВ
Лента новостей