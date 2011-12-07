Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанские бизнесмены стали жертвами мошенников, покупая арбузы

Несостоявшаяся покупка двух фур арбузов обошлась казанской фирме в 242 тысячи рублей.

В полицию поступило заявление бухгалтера одной из казансих фирм, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ее компания была заинтересована в покупке груза арбузов, для чего было принято решение обратиться к знакомой директора фирмы.

Та заключила с компанией договор и получила предоплату 242 тысячи рублей, которая вместо расчетного счета была переведена на банковскую карту. В итоге груз не был доставлен в назначенный срок. Полицейскими было возбуждено уголовное дело.

КВ
Лента новостей