Казанские бизнесмены стали жертвами мошенников, покупая арбузы

В полицию поступило заявление бухгалтера одной из казансих фирм, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ее компания была заинтересована в покупке груза арбузов, для чего было принято решение обратиться к знакомой директора фирмы.

Та заключила с компанией договор и получила предоплату 242 тысячи рублей, которая вместо расчетного счета была переведена на банковскую карту. В итоге груз не был доставлен в назначенный срок. Полицейскими было возбуждено уголовное дело.