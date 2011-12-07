В Актанышском районе осудили вымогателя, который запугивал первокурсников

В Актанышском районе вынесли приговор вымогателю и его двум подельникам, которые заставляли платить дань первокурсников из технологического техникума, сообщили в районном суде.

Экс-прокурор Актанышского района (на данный момент — прокурор Мензилинского района) Рамиль Аскаров, возвращаясь зимой с работы домой, заметил и задержал в парке парней, избивавших первокурсника. По факту произошедшего прокуратура начала проверку, в ходе которой раскрылась серия преступлений, связанных с вымогательствами и грабежами среди студентов местного технологического техникума.

Всего выявлено девять случаев вымогательств.

Большинство случаев проходили по одной и той же схеме: глава группировки Ильдар Салимгараев и двое его подельников выслеживали первокурсников техникума у магазина, толкали их плечом и заставляли платить дань в качестве извинений.

Суд назначил Салимгараеву наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, а двое его подельников получили условные сроки: 2,5 года и год и четыре месяца.