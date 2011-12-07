Прокуратура Высокогорского района проведет проверку после нападения собаки на ребенка

Прокуратурой Высокогорского района организована проверка по факту нападения собаки на девочку. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что в селе Высокая Гора собака без намордника напала на ребенка. Овчарку выгуливал хозяин. После нападения родители отвезли девочку в больницу, однако травм у нее обнаружено не было.

Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, убегая от животного, ребенок упал. Собака напрыгнула на девочку и трепала ее за одежду.

Хозяина собаки привлекут к административной ответственности.