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Прокуратура Высокогорского района проведет проверку после нападения собаки на ребенка

Врачи не обнаружили у девочки, на которую напало животное, травм.

Прокуратурой Высокогорского района организована проверка по факту нападения собаки на девочку. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что в селе Высокая Гора собака без намордника напала на ребенка. Овчарку выгуливал хозяин. После нападения родители отвезли девочку в больницу, однако травм у нее обнаружено не было.

Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, убегая от животного, ребенок упал. Собака напрыгнула на девочку и трепала ее за одежду.

Хозяина собаки привлекут к административной ответственности. 

КВ
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