Прокуратура Высокогорского района проведет проверку после нападения собаки на ребенка

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Прокуратурой Высокогорского района организована проверка по факту нападения собаки на девочку. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Было установлено, что в селе Высокая Гора собака без намордника напала на ребенка. Овчарку выгуливал хозяин. После нападения родители отвезли девочку в больницу, однако травм у нее обнаружено не было.
Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, убегая от животного, ребенок упал. Собака напрыгнула на девочку и трепала ее за одежду.
Хозяина собаки привлекут к административной ответственности.