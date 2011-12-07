В Татарстане два человека погибли в огне из-за неосторожного курения

В селе Новое Курмашево Актанышского района РТ сгорели заживо два человека. Пожар возник из-за курения в помещении. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Накануне, 24 августа, в 21:35 очевидцы сообщили о возгорании одноэтажного бревенчатого дома.

«Пожар заметили поздно, когда увидели зарево и услышали хлопки взрывающегося шифера кровли дома», — говорится в сообщении.

По данным МЧС РТ, пожарные прибыли спустя 10 минут. В это время дом, площадью 40 кв. м, был полностью охвачен огнем. Угрозы распространения на соседние жилые помещения не было.

Огонь потушили в 22:30, сразу же после этого сотрудники МЧС нашли тело первого мужчины. Ближе к полуночи — в 23:50, обнаружили и второго погибшего. Причиной возникновения пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.