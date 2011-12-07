В Татарстане убили мужчину во время прогулки с собакой

Накануне в Зеленодольске пьяный мужчина ударил ножом в грудь 31-летнего парня, выгуливавшего собаку. От полученного ранения молодой человек скончался по дороге в больницу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

С места преступления злоумышленник скрылся, но его удалось быстро задержать. Дело в том, что прямо перед нападением в полицию поступила жалоба от местной жительницы на неадекватное поведение сожителя ее дочери. Женщина рассказала, что мужчина вышел из дома, вооружившись ножом. На его поиски сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.