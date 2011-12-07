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В Кировской районе Казани прогулочный катер сел на мель

На судне было 13 человек, никто из них не пострадал.

В Кировском районе напротив Храма Всех Религий прогулочный катер сел на мель, на его борту находилось 13 человек, никто из них не пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. 

Арендное судно находилось в 200 метрах от берега, арендодатель организовал доставку 8 человек с помощью другого катера с лодочной станции, остальных же доставили на спасательной лодке. 

Севшее на мель судно не пострадало, не помешало оно и судовому ходу. 

С мели катер был снят около 5 часов вечера. 

КВ
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