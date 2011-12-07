В Пестречинском районе спасатели нашли мужчину застрявшим в заборе

В Пестречинском районе спасатели нашли потерявшегося мужчину застрявшим в заборе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Мужчина ушел в лес за грибами 24 сентября и не вернулся домой. Родственники пропавшего не знали в какую сторону он пошел, мобильный телефон он с собой не взял.

Поиски мужчины продолжались до поздней ночи, однако результатов не принесли, поисковые работы были возобновлены на следующее утро.

Мужчина был найден 25 сентября утром, благодаря усилиям поисковой собаки Марс, позже в заборе спасатели нашли и самого пропавшего.

С помощью специального спасательного инструмента они разжали бетонные плиты и вытащили «потеряшку». Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.