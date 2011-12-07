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В Казани из-за пожара на подстанции без электричества остались 25 тыс. человек

Специалисты выясняют причину пожара на подстанции «Советская».

Из-за пожара на подстанции «Советская» на ул. Зорге д. 1а отключилось электроснабжение на 35 подстанциях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. По предварительной информации, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы с населением более 25 тыс. человек.

Информация поступила сегодня, 26 апреля, в 13.19 от оперативного дежурного АО «Сетевая Компания». Прибывшие на место пожарные применили огнетушители, а после разрешения энергетиков был подан пенный ствол от автоцистерны.

В 13.37 пожарным удалось ликвидировать открытый огонь на площади 5 кв. метров. Обошлось без пострадавших.

На данный момент готовится резервное подключение, работают аварийные бригады энергетиков. Специалисты выясняют причину происшествия.

КВ
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