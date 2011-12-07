За минувшие выходные в Казани под колеса авто попали два школьника

За прошедшие выходные, 24 и 25 апреля, в Казани правоохранители зарегистрировали 185 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими, два ребенка-пешехода, водитель и пассажир получили различные травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, 24 апреля в шесть часов вечера 24-летний парень на автомобиле «Хендэ» при выезде с прилегающей территории дома №41 корп.2 по ул. Дубравная не рассчитал безопасную скорость и сбил 11-летнего мальчика. Школьник пересекал дорогу на самокате. Ребенок получил различные ушибы.

25 апреля в полдень во дворе дома №5 по ул. Н. Рахлина под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик. Водитель, грубо нарушив правила дорожного движения, с места происшествия скрылся. Ребенок получил ушиб.

Всего за два дня за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 1253 водителя и 405 пешеходов, двадцать водителей задержали с признаками опьянения.